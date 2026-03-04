Зарезавший мать шестерых детей в российской поликлинике раскрыл свой мотив
41-летний житель Свердловской области, подозреваемый в убийстве бывшей жены, объяснил свои действия обидой из-за развода. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Мужчина ранее уже был судим по разным статьям — за кражи, угоны, нарушения ПДД, причинение вреда здоровью легкой и средней степени тяжести.
Задержанный признался, что семь раз ударил экс-супругу ножом в шею и туловище. В соцсетях он публиковал фотографии и рисунки детей вперемешку с цитатами экстремистских и запрещенных движений, а также имел в подписках порно-сообщества.
Напомним, преступление свердловчанин совершил в стенах поликлиники, в которой женщина работала медсестрой. У нее остались шестеро детей.
