Сын расчленил мать и спрятал останки в холодильнике
В США сын задушил и расчленил мать, после чего спрятал ее останки в холодильнике. Об этом сообщает People.
Все произошло в октябре в штате Нью-Мексико. Полиция нашла тело 69-летней Эрнестины Лусеро после сообщения о ее исчезновении. Племянница женщины рассказала, что та давно не выходила на связь и когда-то говорила, что боится своего сына.
49-летний Лерой Вальехос, в свою очередь, заявил, что мать отправилась с возлюбленным в Мексику и больше не объявлялась. Стражи порядка пришли домой к семье и обнаружили в морозильной камере останки пропавшей. В тот момент мужчина стал главным подозреваемым.
Вскоре он признался, что расправился с родительницей из-за того, что она была частью «группы людей, отдающих свою жизнь тьме». По словам преступника, он долгое время испытывал внутреннее напряжение и в один момент «просто сорвался». В ноябре над ним состоится суд.
