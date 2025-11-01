Сын расчленил мать и спрятал останки в холодильнике

Достижения.рф

В США сын задушил и расчленил мать, спрятав ее останки в холодильнике
Фото: iStock/brizmaker

В США сын задушил и расчленил мать, после чего спрятал ее останки в холодильнике. Об этом сообщает People.



Все произошло в октябре в штате Нью-Мексико. Полиция нашла тело 69-летней Эрнестины Лусеро после сообщения о ее исчезновении. Племянница женщины рассказала, что та давно не выходила на связь и когда-то говорила, что боится своего сына.

49-летний Лерой Вальехос, в свою очередь, заявил, что мать отправилась с возлюбленным в Мексику и больше не объявлялась. Стражи порядка пришли домой к семье и обнаружили в морозильной камере останки пропавшей. В тот момент мужчина стал главным подозреваемым.

Вскоре он признался, что расправился с родительницей из-за того, что она была частью «группы людей, отдающих свою жизнь тьме». По словам преступника, он долгое время испытывал внутреннее напряжение и в один момент «просто сорвался». В ноябре над ним состоится суд.

Лидия Пономарева

