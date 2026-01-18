Россиянка в споре из-за машины едва не разбила флакон духов о голову знакомой

18 января 2026, 13:31

Жительницу Торопца ударили флаконом духов во время конфликта из-за машины

Фото: Istock/Radevich Tatiana

В Тверской области возбудили уголовное дело после конфликта из-за арендованного автомобиля. В УМВД России по региону сообщили, что фигуранткой дела стала 34-летняя жительница Торопца.