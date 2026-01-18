Россиянка в споре из-за машины едва не разбила флакон духов о голову знакомой
В Тверской области возбудили уголовное дело после конфликта из-за арендованного автомобиля. В УМВД России по региону сообщили, что фигуранткой дела стала 34-летняя жительница Торопца.
Поводом послужило заявление 27-летней местной жительницы. Она обратилась в полицию и рассказала, что её знакомая нанесла ей удар флаконом духов по голове. Выяснилось, что ссора между женщинами произошла на почве конфликта из-за автомобиля, который пострадавшая взяла в аренду.
В состоянии алкогольного опьянения спор перерос в драку. В результате 27-летняя женщина получила телесные повреждения. После инцидента потерпевшая сама обратилась за медицинской помощью.
Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала лёгкий вред здоровью. Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемая признала вину, после чего её отпустили под обязательство о явке. Флакон духов изъяли как вещественное доказательство.
