Россиянка выбежала под колеса мусоровоза и скончалась в больнице
Женщина попала под мусоровоз на пешеходном переходе в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба МВД Бурятии в телеграм-канале.
По данным ведомства, смертельная авария произошла сегодня утром, 7 декабря, на перекрестке улиц Ключевская и Дарханская. На появившихся в сети кадрах видно, что на светофоре мигают последние секунды разрешающего сигнала для автомобилей.
Женщина видит, как приближается мусоровоз, и пытается перебежать дорогу. В это время водитель грузовика пытается избежать столкновения, но по касательной все же задевает пешехода.
Пострадавшая скончалась в больнице от несовместимых с жизнью травм. Ее личность пока устанавливают. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи. В настоящее время выясняются точные причины и обстоятельства трагедии.
