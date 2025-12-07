Россиянка выбежала под колеса мусоровоза и скончалась в больнице

07 декабря 2025, 10:46

В Улан-Удэ мусоровоз насмерть сбил женщину-пешехода

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Женщина попала под мусоровоз на пешеходном переходе в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба МВД Бурятии в телеграм-канале.