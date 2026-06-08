Сотрудник соцслужбы намазал бумагу в женском туалете острым перцем
В Южной Корее сотрудник социальной службы нанёс острый перец на туалетную бумагу в женском туалете. Подробности сообщает YNA.
Днём в женском туалете коммерческого здания мужчина причинил травму женщине: он распылил капсаицин (вещество из перца чили) на туалетную бумагу. Пострадавшая испытала сильную боль.
Кроме того, с января по апрель мужчина не менее семи раз проникал в этот туалет, устанавливал миниатюрные камеры и тайно снимал четырёх женщин. Полицейские, прибывшие на место, изъяли туалетную бумагу. Подозреваемый сдался властям.
На допросе он заявил, что вещество на бумаге — это клей, который он использовал для крепления камеры. Однако экспертиза Национальной криминалистической службы подтвердила: на материале обнаружили именно капсаицин. Мужчине предъявили обвинения в нападении и нарушении закона о наказании за сексуальное насилие.
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