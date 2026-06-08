Сотрудник соцслужбы намазал бумагу в женском туалете острым перцем

08 июня 2026, 18:16

В Южной Корее арестовали мужчину, намазавшего туалетную бумагу острым перцем

Фото: Istock/Lazy_Bear

В Южной Корее сотрудник социальной службы нанёс острый перец на туалетную бумагу в женском туалете. Подробности сообщает YNA.