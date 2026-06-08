В Москве неизвестный ударил мужчину ножом в спину у автовокзала
В Москве неизвестный нанёс мужчине удар ножом в спину. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Инцидент произошёл на Щёлковском шоссе у центрального входа на автовокзал. Пострадавший находился в этом месте в момент нападения. После атаки злоумышленник скрылся с места преступления.
Медики прибыли на вызов и оказали раненому помощь. Мужчина выжил, однако врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Полицейские осматривают прилегающую территорию и опрашивают возможных свидетелей. По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее сообщалось о возгорании на востоке Москвы. Там пожар в многоквартирном доме унёс жизнь мужчины.
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