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В Москве неизвестный ударил мужчину ножом в спину у автовокзала

Фото: Istock/Makhbubakhon Ismatova

В Москве неизвестный нанёс мужчине удар ножом в спину. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».



Инцидент произошёл на Щёлковском шоссе у центрального входа на автовокзал. Пострадавший находился в этом месте в момент нападения. После атаки злоумышленник скрылся с места преступления.

Медики прибыли на вызов и оказали раненому помощь. Мужчина выжил, однако врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Полицейские осматривают прилегающую территорию и опрашивают возможных свидетелей. По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось о возгорании на востоке Москвы. Там пожар в многоквартирном доме унёс жизнь мужчины.

Ольга Щелокова

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