В городе Опочка Псковской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ

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В одной из квартир пятиэтажного дома в городе Опочка Псковской области взорвался баллон с бытовым газом. В результате пострадали два человека.
О происшествии сообщил глава региона Михаил Ведерников. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что газ взорвался именно в баллоне, а квартира не была подключена к центральной газовой сети, иначе пострадавших могло быть больше. Оба получивших травмы в результате взрыва госпитализированы. Жильцы остальных квартир дома эвакуированы, большей частью они переехали к родственникам, добавил глава областной администрации.
Пожар, возникший в результате взрыва, был ликвидирован в течение 15 минут. Повреждения получили три соседние квартиры и два автомобиля, припаркованные возле дома. В ближайшее время на место прибудут специалисты и проведут оценку состояния здания.
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Александр Бойцов