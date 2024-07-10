МЧС: в Сочи ликвидировали возгорание на крыше Лазаревского районного суда

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Пожар на крыше Лазаревского районного суда в Сочи ликвидировали спасатели. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС России.
«В Сочи огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось о возгорании в административном здании на площади 690 квадратных метров. По данному адресу находится районный суд.
До этого была информация о ликвидации лесного пожара в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Пожарные погасили пламя более чем через шесть часов. Все произошло в Запутновском участковом лесничестве в километре от населенного пункта Деревнищи. Известно, что пожар возник в результате действий человека. Лесная охрана ищет виновников.
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Никита Кротов