Жительница Подольска поделилась подробностями о пожаре в девятиэтажке

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Жительница Подольска Анастасия рассказала о деталях произошедшего пожара на крыше девятиэтажного дома.
По её словам, перед возгоранием был слышен взрыв.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Веллинга. Уточнялось, что огонь уже распространился почти на всю крышу дома. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.
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«И полиция, и скорая, и пожарные на месте. Началось возгорание где-то около часа дня. Вижу, что люди на улице давно стоят, еще как началось. Помогают друг другу, воду приносят. Криков [о помощи] не слышала. Но был слышен звук взрыва, когда огонь перекинулся на другие квартиры», — рассказала в беседе с Газета.ру женщина.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Веллинга. Уточнялось, что огонь уже распространился почти на всю крышу дома. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.
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Мелисса Тимофеева