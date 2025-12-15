Россиянка выдумала кражу, чтобы отомстить за неудачное свидание

Жительница Саратовской области обвинила знакомого в краже после свидания
40-летняя жительница Саратовской области обвинила знакомого в краже после неудачного свидания. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в своем телеграм-канале.
Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. Она сообщила, что познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, пригласила его к себе домой, и после застолья отключилась. Уже утром она якобы обнаружила пропажу своих золотых украшений, телефона и наушников. Тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже.
Позже выяснилось, что телефон и наушники женщина сама подарила гостю перед сном, а золотые украшения сдала в ломбард накануне. Заявительница призналась, что мужчина ее обидел, когда перестал выходить на связь после свидания. Тогда она решила отомстить, обвинив его в краже. Правоохранители завели на нее дело о заведомо ложном доносе.