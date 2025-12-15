Сибирскую модель похитили в Мьянме и удерживают в скам-центре
Сибирская модель попала в рабство в Мьянме после поездки на «заработки». У девушки отобрали документы и удерживают в джунглях на границе с Таиландом, требуя выкуп в 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как оказалось, россиянка прилетела в Таиланд, рассчитывая получить работу. Организаторы поездки отправили её в Мьянму под предлогом прохождения собеседования. После прибытия девушку фактически «оформили» на работу, забрали паспорт и другие документы, а затем вывезли в труднодоступную местность.
Как сообщается, модель удерживают в так называемом скам-центре, расположенном в джунглях на границе двух стран. Предварительно, вместе с ней там находятся около 200 человек. По информации источников, людей принуждают к работе, избивают и применяют пытки за неповиновение.
За освобождение россиянки злоумышленники требуют 10 тысяч долларов. Правозащитник Иван Мельников заявил, что направил официальное обращение в МИД России. По его словам, дипломаты уже проинформированы о случившемся и занимаются ситуацией.
