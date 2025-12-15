Сибирскую модель похитили в Мьянме и удерживают в скам-центре

15 декабря 2025, 17:19

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Сибирская модель попала в рабство в Мьянме после поездки на «заработки». У девушки отобрали документы и удерживают в джунглях на границе с Таиландом, требуя выкуп в 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.