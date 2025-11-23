Россиянка выманила у возлюбленного полмиллиона, имитируя беременность и роды
Житель Екатеринбурга перевёл знакомой около 500 тысяч рублей после того, как она сообщила ему о беременности. Об этом информирует УМВД по Курганской области.
Мужчина познакомился с девушкой из Шумихи через сайт знакомств в мае 2023 года. После начала романа его партнёрша заявила, что ждёт от него ребёнка. Мужчина начал отправлять ей крупные суммы на медицинские услуги и вещи для будущего малыша.
В декабре 2024 года девушка известила его о рождении ребёнка и направила фотографии новорожденного. Однако она отказалась официально устанавливать отцовство и продолжила просить деньги.
Тогда мужчина оплатил юристам поездку в соседний регион, но мать малыша не пришла на встречу. В результате адвокаты выяснили, что у этой гражданки нет детей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 24-летней девушки по статье о мошенничестве. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
