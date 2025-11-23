Россиянка выманила у возлюбленного полмиллиона, имитируя беременность и роды

23 ноября 2025, 15:59

Женщина из Шумихи похитила у екатеринбуржца 500 тысяч, симулировав беременность

Фото: Istock/Irina Tiumentseva

Житель Екатеринбурга перевёл знакомой около 500 тысяч рублей после того, как она сообщила ему о беременности. Об этом информирует УМВД по Курганской области.