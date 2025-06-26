Россиянка винит импланты в потере волос и болезнях сердца
Россиянка столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после увеличения груди. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, после операции у девушки началась сильная аллергия, отек Квинке, головные боли и проблемы со зрением.
Со временем состояние ухудшилось: девушка потеряла половину волос, у нее диагностировали гидроперикард и проблемы с щитовидной железой.
Спустя несколько лет Юлия решилась на удаление имплантов и сейчас находится в процессе восстановления. По ее словам, она чувствует себя намного лучше.
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