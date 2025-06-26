Россиянка винит импланты в потере волос и болезнях сердца

26 июня 2025, 13:05

Фото: iStock / globalmoments

Россиянка столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после увеличения груди. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, после операции у девушки началась сильная аллергия, отек Квинке, головные боли и проблемы со зрением.