Шокирующая ситуация произошла в детском саду №116 города Павлодара
Шокирующая ситуация произошла в детском саду №116 города Павлодара, Казахстан. Родители воспитанников обнаружили факты грубого обращения сотрудников заведения с маленькими детьми и немедленно отреагировали, обратившись в компетентные органы. Об этом пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».
По словам уполномоченного по правам ребёнка Саулей Шакеневой, инциденты были зафиксированы благодаря камерам видеонаблюдения. Оказалось, что один из педагогов регулярно применял физическое насилие против маленьких детей, включая удары, дерганье за волосы и толчки. Среди пострадавших оказались дети младше трех лет, многие из которых даже не могли рассказать о случившемся самостоятельно.
После просмотра записей родители незамедлительно вызвали представителей полиции и управления образованием. Полицейские оперативно изъяли видеозаписи, начали проверку и провели медицинскую экспертизу состояния здоровья пострадавших ребятишек. Семьям предложено оказать необходимую психологическую поддержку.
Пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области подтвердила факт возбуждения уголовного дела по статье 140.2 Уголовного кодекса Казахстана («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Воспитательнице теперь грозит наказание вплоть до ареста на срок до 40 суток, штрафа или исправительных работ продолжительностью до 160 часов. Кроме того, ей может грозить запрет заниматься педагогической деятельностью с детьми до трех лет включительно.
В управлении образования региона заявили, что проводится внутренняя проверка, результатом которой станут дополнительные санкции к руководителям садика и виновному сотруднику.
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