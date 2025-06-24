24 июня 2025, 15:16

В Павлодаре воспитательница детского сада избивала малышей

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Шокирующая ситуация произошла в детском саду №116 города Павлодара, Казахстан. Родители воспитанников обнаружили факты грубого обращения сотрудников заведения с маленькими детьми и немедленно отреагировали, обратившись в компетентные органы. Об этом пишет Telegram-канал «‎Кровавая барыня».