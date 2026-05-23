Россиянин угнал машину скорой помощи, решив прокатиться
32-летний житель Ростовской области угнал машину скорой помощи, решив прокатиться. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, все произошло во внутреннем дворе центральной больницы в Зимовниковском районе. Мужчина заметил незапертый автомобиль, сел за руль и поехал в Волгоград. Прибыв в город, злоумышленник бросил машину на одной из улиц.
Через некоторое время правоохранители нашли автомобиль и вернули его медикам. Самого подозреваемого задержали. Он объяснил свой поступок желанием прокатиться. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 166 УК. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что во Владимировской области бездомный за один вечер украл телефон, угнал машину и сбил полицейского.
