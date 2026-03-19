Россиянка, впавшая в кому в Таиланде после удаления зуба, начала подавать признаки жизни

Россиянка, попавшая в кому на отдыхе в Таиланде, открыла глаза

Екатерина Панова, российская туристка, которая провела более недели в коме в Таиланде после стоматологической операции, демонстрирует первые признаки улучшения. В беседе с РИА Новости сестра пострадавшей Алена Давыдова рассказала, что девушка уже открыла глаза, однако полное возвращение сознания пока не наступило.





Инцидент произошел во время отдыха двух сестер в Паттайе. Екатерина обратилась к местному стоматологу для удаления зуба мудрости, но процедура обернулась тяжелейшими последствиями — у женщины началось заражение крови, приведшее к коматозному состоянию. В настоящее время пациентка находится в госпитале Чонбури и не может самостоятельно дышать, оставаясь подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких.



Несмотря на критическое состояние, врачи отмечают положительную динамику.





«Катя пробыла в коме больше недели. Сейчас она открыла глаза и демонстрирует большую силу воли и желание жить, но пока еще окончательно в сознание не пришла», — поделилась Алена Давыдова.