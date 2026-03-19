Россиянка, впавшая в кому в Таиланде после удаления зуба, начала подавать признаки жизни
Екатерина Панова, российская туристка, которая провела более недели в коме в Таиланде после стоматологической операции, демонстрирует первые признаки улучшения. В беседе с РИА Новости сестра пострадавшей Алена Давыдова рассказала, что девушка уже открыла глаза, однако полное возвращение сознания пока не наступило.
Инцидент произошел во время отдыха двух сестер в Паттайе. Екатерина обратилась к местному стоматологу для удаления зуба мудрости, но процедура обернулась тяжелейшими последствиями — у женщины началось заражение крови, приведшее к коматозному состоянию. В настоящее время пациентка находится в госпитале Чонбури и не может самостоятельно дышать, оставаясь подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких.
Несмотря на критическое состояние, врачи отмечают положительную динамику.
«Катя пробыла в коме больше недели. Сейчас она открыла глаза и демонстрирует большую силу воли и желание жить, но пока еще окончательно в сознание не пришла», — поделилась Алена Давыдова.
По ее словам, у Екатерины постепенно восстанавливаются рефлексы: она начала зевать, пытается кашлять и даже чихать, что свидетельствует о пробуждении нервной системы и возвращении контроля над организмом.
Известно, что пострадавшая является инвалидом первой группы. В настоящее время она проживает в Крыму, однако родом из Красноярского края. Родственники и врачи продолжают бороться за ее жизнь, надеясь на полное восстановление сознания и дальнейшее выздоровление.