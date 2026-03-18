Влюбленным подмешали смертельную дозу неизвестного вещества во время отдыха в Таиланде
Туристы из Великобритании выпили напитки и отравились неизвестным веществом во время отдыха в Таиланде. Об этом пишет Daily Mail.
38-летний британец Том Пардхи и его 31-летняя подруга Наоми Ракша путешествовали по азиатской стране в течение шести недель. 6 марта Наоми срочно госпитализировали. У нее произошла остановка сердца, состояние женщины оценивалось как критическое. Пострадавшую подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Через сутки стало известно, что Тома нашли без сознания, он не выжил. Мать Наоми в личном блоге предположила, что паре подмешали что-то в напитки, а доза вещества оказалась смертельной. Родственники Пардхи на сегодняшний день не раскрывают причину его смерти.
Читайте также: