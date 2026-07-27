Россиянка захотела сделать красивое селфи и сорвалась с моста

27 июля 2026, 19:56

Девушка сорвалась с моста в Карелии, пытаясь сделать селфи

Фото: iStock/maxim4e4ek

Девушка сорвалась с моста в Карелии, пытаясь сделать красивое селфи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.