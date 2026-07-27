Россиянка захотела сделать красивое селфи и сорвалась с моста
Девушка сорвалась с моста в Карелии, пытаясь сделать красивое селфи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.
По данным ведомства, все произошло 20 июля на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Девушка фотографировалась, стоя на переправе, но внезапно сорвалась и полетела вниз.
При этом телефон остался у нее в руке. На устройстве был всего 1% заряда, но пострадавшая успела позвонить сестре и рассказать об инциденте. Та связалась с молодым человеком, который прибежал на место и вызвал экстренные службы.
Спасатели помогли сотрудникам скорой помощи транспортировать пострадавшую на жестких носилках с наложением шейного воротника. Подробной информации о ее состоянии пока нет.
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