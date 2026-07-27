Иностранец вызвал полицию и получил условный срок
В Московской области вынесли приговор иностранному гражданину за ложное сообщение о теракте. Мужчину признали виновным по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Согласно материалам дела, уроженец другого государства, действуя из хулиганских побуждений, позвонил в экстренные службы и заявил о намерении взорвать остановочный пункт Томилино на Рязанском направлении Московской железной дороги. Суд установил, что своими действиями злоумышленник отвлек сотрудников правоохранительных органов от выполнения их прямых обязанностей по обеспечению общественной безопасности, а также вынудил их проводить проверку заведомо ложной информации об угрозе взрыва.
По решению суда иностранцу назначили наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы. Срок условный.
Ранее обналичившие четыре млрд рублей теневые банкиры услышали приговор в Петербурге. Подробности в нашем материале.
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