Среди отравившихся на курорте в пятизвёздочном отеле Турции есть иностранцы
Cреди 30 туристов, госпитализированных с отравлением на западе Турции, есть иностранцы
В турецком курортном городе Кушадасы около 30 человек госпитализировали с признаками пищевого отравления. Среди них есть иностранные граждане, пишет РИА Новости со ссылкой на государственную больницу Кушадасы.
Инцидент произошёл в пятизвёздочном отеле. Постояльцев, которые пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту, доставили в больницу. Симптомы, предположительно, появились после употребления блюд, подававшихся по системе «всё включено». Лечение пострадавших продолжается, они находятся под наблюдением врачей. Точного подтверждения о том, есть ли среди пациентов россияне, журналистам пока не дали.
«Среди госпитализированных есть иностранные граждане, однако мы не имеем права разглашать сведения об их национальности», — пояснили в больнице.Сотрудники санитарных служб и районного управления сельского и лесного хозяйства начали проверку гостиницы. Для лабораторного анализа взяли пробы еды со шведского стола и воды. Полиция также выясняет обстоятельства случившегося по заявлениям отдыхающих.