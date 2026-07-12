Среди отравившихся на курорте в пятизвёздочном отеле Турции есть иностранцы

12 июля 2026, 23:23

Cреди 30 туристов, госпитализированных с отравлением на западе Турции, есть иностранцы

Фото: iStock/sudok1

В турецком курортном городе Кушадасы около 30 человек госпитализировали с признаками пищевого отравления. Среди них есть иностранные граждане, пишет РИА Новости со ссылкой на государственную больницу Кушадасы.





Инцидент произошёл в пятизвёздочном отеле. Постояльцев, которые пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту, доставили в больницу. Симптомы, предположительно, появились после употребления блюд, подававшихся по системе «всё включено». Лечение пострадавших продолжается, они находятся под наблюдением врачей. Точного подтверждения о том, есть ли среди пациентов россияне, журналистам пока не дали.





«Среди госпитализированных есть иностранные граждане, однако мы не имеем права разглашать сведения об их национальности», — пояснили в больнице.