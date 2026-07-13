Следователи завели дела после гибели двух детей в водоёмах Комсомольска-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре за последние несколько дней в водоёмах утонули двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
По факту гибели обоих несовершеннолетних следователи возбудили уголовные дела по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Первый случай произошёл 10 июля: мальчик приехал с друзьями на берег Амура, зашёл в воду, не справился с течением и утонул.
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Второй инцидент зафиксировали 12 июля. Правоохранительные органы выяснили, что малолетняя девочка вместе с подругами гуляла у искусственного карьера на Северном шоссе. Она играла в воде, однако в определенный момент, не умея плавать, трагически ушла под воду.
Мальчика искали три дня — водолазы обследовали 10 квадратных километров дна и 20 километров береговой линии. Тело девочки нашли спасатели и водолазы поисково-спасательного отряда Комсомольска-на-Амуре. Правоохранители начали проверку исполнения законодательства о безопасности на водоёмах и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
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