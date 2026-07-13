Следователи завели дела после гибели двух детей в водоёмах Комсомольска-на-Амуре

13 июля 2026, 06:47

Фото: iStock/aetb

В Комсомольске-на-Амуре за последние несколько дней в водоёмах утонули двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.





По факту гибели обоих несовершеннолетних следователи возбудили уголовные дела по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Первый случай произошёл 10 июля: мальчик приехал с друзьями на берег Амура, зашёл в воду, не справился с течением и утонул.



