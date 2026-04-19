На Южном Урале борьба с клещами обернулась пожаром на два гектара
В Челябинской области сотрудники МЧС ликвидировали два ландшафтных пожара на площади два гектара. Как сообщает ГУ МЧС по региону, виновником возгораний оказался местный житель — он пытался уничтожить клещей.
Инцидент произошёл в Троицком городском округе. Вечером там загорелись два участка поля. Огнеборцы оперативно прибыли на место и потушили пламя, не допустив его дальнейшего распространения.
В ходе разбирательства выяснилось: причиной пожара стал поджог. Его устроил местный пастух. Мужчина пояснил, что сжигал сухую траву, чтобы уничтожить скопившихся в ней клещей. Нарушителя привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.
Ранее в Челябинске подростки пострадали при пожаре в пятиэтажке.
