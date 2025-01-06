«Так любили, что убили»: Родители заморили голодом двухлетнюю дочку и все списали на болезнь

Фото: iStock/jrmiller482
Страшная трагедия произошла в Комсомольске-на-Амуре в ноябре прошлого года. Мать 27 лет и отец 29 лет лишили свою двухлетнюю дочь жизни, сознательно не давая ей есть и пить в течение нескольких месяцев.
В июне родители приняли жестокое решение — избавиться от ребёнка, не оставляя видимых следов на теле. В начале ноября ребенок скончался от истощения. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Lisa5201
Маленькая Соня появилась на свет в декабре 2021 года. Она была вторым ребенком в семье. Родители писали в социальных сетях, что очень любят своих детей. Соседи положительно отзывались о молодой семье, говорили, что жили тихо и дружно. Старшую дочку на выходные забирала бабушка, а с младшей почти все время была мать.
Стоит отметить, что официально в семье никто не работал, отец время от времени подрабатывал на стороне, а мать иногда занимаясь уборкой чужих квартир. Внешне семья не привлекала внимания и со стороны казалось, что в ней всё спокойно. Однако за закрытыми дверями происходили поистине ужасные события.
Фото: iStock/itsmejust
С годовалого возраста ребёнок перестал наблюдаться в детской поликлинике. В июне 2024 года родители решили заморить малышку голодом. За несколько месяцев маленькая Соня похудела до 10 килограмм, почти вдвое уменьшив массу тела. Несмотря на то, что дочь была истощена и слаба, горе-родители не обращали внимания на её страдания. К октябрю девочка еле передвигалась, уже не плакала и не просила есть. В последние дни жизни ребёнка родители были свидетелями его тяжёлых страданий, но никто не отступил от задуманного.
Тело девочки обнаружили родственники. Они же вызвали на место происшествия бригаду медиков и сотрудников правоохранительных органов. Поначалу родители говорили, что ребёнок умер от неизвестной болезни, которая длилась долго, но экспертиза выявила истинную причину смерти.
Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina
По факту смерти несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. На допросе родители сознались, что регулярно ограничивали ребёнка в доступе к воде и пище. А также сообщили, что не хотели появления дочери на свет и не планировали заниматься её воспитанием. Установлено, что ни один из подозреваемых не состоял на учёте у психиатра и не проходил лечение от алкогольной или наркотической зависимости, убийство 2-летней Сони было преднамеренным и холоднокровным.
Родителям девочки вменяют преступления предусмотренные ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 117 УК РФ (истязание). За содеянное, совершенное группой лиц по предварительному сговору, оставление в опасности в отношении заведомо беспомощного несовершеннолетнего и истязания им грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас оба родителя ожидают суда в следственном изоляторе.
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Обычная семья
Фото: iStock/Lisa5201
Маленькая Соня появилась на свет в декабре 2021 года. Она была вторым ребенком в семье. Родители писали в социальных сетях, что очень любят своих детей. Соседи положительно отзывались о молодой семье, говорили, что жили тихо и дружно. Старшую дочку на выходные забирала бабушка, а с младшей почти все время была мать.
Стоит отметить, что официально в семье никто не работал, отец время от времени подрабатывал на стороне, а мать иногда занимаясь уборкой чужих квартир. Внешне семья не привлекала внимания и со стороны казалось, что в ней всё спокойно. Однако за закрытыми дверями происходили поистине ужасные события.
Решили избавиться от ребенка без следов насилия
Фото: iStock/itsmejust
С годовалого возраста ребёнок перестал наблюдаться в детской поликлинике. В июне 2024 года родители решили заморить малышку голодом. За несколько месяцев маленькая Соня похудела до 10 килограмм, почти вдвое уменьшив массу тела. Несмотря на то, что дочь была истощена и слаба, горе-родители не обращали внимания на её страдания. К октябрю девочка еле передвигалась, уже не плакала и не просила есть. В последние дни жизни ребёнка родители были свидетелями его тяжёлых страданий, но никто не отступил от задуманного.
«По версии следствия, в г. Комсомольске-на-Амуре мужчина и женщина, проживая вместе с двухлетней дочерью, применяли по отношению к ней насилие. Лишали её еды и питья на длительное время, не обращались к врачу, вследствие чего ребёнок скончался», — цитирует слова старшего помощниа руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО издание vestidv.ru.
Тело девочки обнаружили родственники. Они же вызвали на место происшествия бригаду медиков и сотрудников правоохранительных органов. Поначалу родители говорили, что ребёнок умер от неизвестной болезни, которая длилась долго, но экспертиза выявила истинную причину смерти.
В деле о торговле детьми многодетной матерью число фигурантов выросло до 19
Уголовное дело
Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina
По факту смерти несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. На допросе родители сознались, что регулярно ограничивали ребёнка в доступе к воде и пище. А также сообщили, что не хотели появления дочери на свет и не планировали заниматься её воспитанием. Установлено, что ни один из подозреваемых не состоял на учёте у психиатра и не проходил лечение от алкогольной или наркотической зависимости, убийство 2-летней Сони было преднамеренным и холоднокровным.
Родителям девочки вменяют преступления предусмотренные ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 117 УК РФ (истязание). За содеянное, совершенное группой лиц по предварительному сговору, оставление в опасности в отношении заведомо беспомощного несовершеннолетнего и истязания им грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас оба родителя ожидают суда в следственном изоляторе.
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Елена Генералова