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«Так любили, что убили»: Родители заморили голодом двухлетнюю дочку и все списали на болезнь

Фото: iStock/jrmiller482

Фото: iStock/jrmiller482

Страшная трагедия произошла в Комсомольске-на-Амуре в ноябре прошлого года. Мать 27 лет и отец 29 лет лишили свою двухлетнюю дочь жизни, сознательно не давая ей есть и пить в течение нескольких месяцев.
В июне родители приняли жестокое решение — избавиться от ребёнка, не оставляя видимых следов на теле. В начале ноября ребенок скончался от истощения. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Обычная семья


Фото: iStock/Lisa5201



Маленькая Соня появилась на свет в декабре 2021 года. Она была вторым ребенком в семье. Родители писали в социальных сетях, что очень любят своих детей. Соседи положительно отзывались о молодой семье, говорили, что жили тихо и дружно. Старшую дочку на выходные забирала бабушка, а с младшей почти все время была мать.

Стоит отметить, что официально в семье никто не работал, отец время от времени подрабатывал на стороне, а мать иногда занимаясь уборкой чужих квартир. Внешне семья не привлекала внимания и со стороны казалось, что в ней всё спокойно. Однако за закрытыми дверями происходили поистине ужасные события.

Решили избавиться от ребенка без следов насилия


Фото: iStock/itsmejust

С годовалого возраста ребёнок перестал наблюдаться в детской поликлинике. В июне 2024 года родители решили заморить малышку голодом. За несколько месяцев маленькая Соня похудела до 10 килограмм, почти вдвое уменьшив массу тела. Несмотря на то, что дочь была истощена и слаба, горе-родители не обращали внимания на её страдания. К октябрю девочка еле передвигалась, уже не плакала и не просила есть. В последние дни жизни ребёнка родители были свидетелями его тяжёлых страданий, но никто не отступил от задуманного.

«По версии следствия, в г. Комсомольске-на-Амуре мужчина и женщина, проживая вместе с двухлетней дочерью, применяли по отношению к ней насилие. Лишали её еды и питья на длительное время, не обращались к врачу, вследствие чего ребёнок скончался», — цитирует слова старшего помощниа руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО издание vestidv.ru.

Тело девочки обнаружили родственники. Они же вызвали на место происшествия бригаду медиков и сотрудников правоохранительных органов. Поначалу родители говорили, что ребёнок умер от неизвестной болезни, которая длилась долго, но экспертиза выявила истинную причину смерти.


В деле о торговле детьми многодетной матерью число фигурантов выросло до 19
В деле о торговле детьми многодетной матерью число фигурантов выросло до 19


Уголовное дело


Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

По факту смерти несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. На допросе родители сознались, что регулярно ограничивали ребёнка в доступе к воде и пище. А также сообщили, что не хотели появления дочери на свет и не планировали заниматься её воспитанием. Установлено, что ни один из подозреваемых не состоял на учёте у психиатра и не проходил лечение от алкогольной или наркотической зависимости, убийство 2-летней Сони было преднамеренным и холоднокровным.

Родителям девочки вменяют преступления предусмотренные ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 117 УК РФ (истязание). За содеянное, совершенное группой лиц по предварительному сговору, оставление в опасности в отношении заведомо беспомощного несовершеннолетнего и истязания им грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас оба родителя ожидают суда в следственном изоляторе.

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Российский бизнесмен таинственно исчез во время отдыха в Индии, его ищут уже месяц
SHOT: Российский турист ушёл из отеля на Гоа и не вернулся, его ищут уже месяц
06 января 2025, 14:56

Фото: iStock/nakonechnyy

46-летний российский бизнесмен Иван Ровейн пропал при странных обстоятельствах на Гоа. Родственники не могут найти его уже месяц. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
1 декабря мужчина полетел с друзьями в отпуск в Индию. Однако спустя пять дней Иван внезапно ушёл из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги. Обратно он так и не вернулся.

С того времени на связь россиянин не выходил. Его друзья обращались в местные правоохранительные органы и сами занимались его поисками, пока не закончились визы. 27 декабря на Гоа прилетел сын Ивана с супругой. В настоящее время они продолжают искать мужчину.

По словам местных жителей, они якобы видели похожего российского туриста в местном кафе. Иных подробностей пока нет.

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«Сказал снимать штаны»: отчим из Тюмени 9 лет насиловал падчерицу, за что родная мать наказала девочку
06 января 2025, 13:41

Фото: iStock/Motortion

9-летнее насилие над девочкой из Тюмени закончилось полной безнаказанностью ее отчима. Мужчина вышел на свободу в зале суда и вернулся в семью. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Новый член семьи


Олеся жила с мамой счастливой жизнью в квартире на окраине Тюмени до тех пор, пока в ее жизни не появился новый избранник матери — Сергей. В далеком 1999 году мужчина стал жить с семьей на правах отца. Тогда юной Олесе было всего 6 лет. По ее словам, мужчина почти не имел работы, а деньги тогда зарабатывала ее мать. Женщина часто была в командировках, а отчим много времени проводит с девочкой.

«Мама уехала в командировку, а он в тот же вечер сказал мне, что нужно помыться. Повел в ванную, раздел и начал меня мыть», — вспоминает Олеся в интервью изданию 72.ru.

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

После того как мать узнала про этот эпизод с ванной, отругала девочку — за то, что та позволяет себя мыть взрослому мужчине. Однако это было только начало. В отсутствие матери отчим развлекал малышку странными играми. Олеся рассказала, что во время игр Сергей необычно обнимал ее и просил трогать карманы его брюк.

Когда девочке исполнилось 7 лет Сергей придумал альтернативное наказание. Вместо ударов ремнем отчим заставлял маленькую Олесю раздеваться и вставать на четвереньки. Девочка ничего не понимала и очень боялась ударов ремнем, поэтому соглашалась на «другое наказание».

Наказания менялись с возрастом девочки


Фото: iStock/kieferpix

Странные игры с ребенком продолжались постоянно на протяжении долгих лет. В 2004 году семья перебралась жить в загородный дом и вместе с ними почти год жил родной брат матери. Этот год был затишьем в жизни Олеси. Но после переезда родственника жены, отчим принялся заниматься воспитанием девочки с большим энтузиазмом.

«Весной 2006 года я взяла наушники без спроса. Он решил меня наказать. Сказал снимать штаны. Я сняла, а мне 13 лет и у меня уже признаки полового созревания. Тогда он сказал: «Уже можно наказывать по-другому», — делится девушка.

Заметив, что его падчерица выросла, Сергей начал склонять её к более интимным отношениям. Тринадцатилетняя девочка осознавала, что над ней совершается насилие, но не знала, к кому обратиться за помощью.

«В тот момент я боялась и маму, и отчима. Я не знала, что мне делать и куда бежать. Каждое его действие со мной вызывало дикий страх. Я реву взахлеб, трогаю его половой орган, а его это не останавливает. На лице никогда не было эмоций. В 14 лет он прямо говорил: «Я взрослый, мне поверят, а тебе, если расскажешь, никто тебя даже слушать не станет». Угрожал, что меня отправят в психушку», — рассказывает Олеся.

Суд


Фото: iStock/zoka74

После совершеннолетия Олеся смогла навсегда уехать из семьи. К тому моменту у матери и отчима родилась еще одна дочь. Олеся начала волноваться за сестру и наконец решилась рассказать о своей истории правоохранительным органам. Во время расследования Сергей так и не признал своей вины, и как обещал, во всем обвинил падчерицу, утверждая, что та просто клевещет на него из-за старых обид.

В конце 2022 года состоялся суд над отчимом Олеси. Сергею вменяли преступления особой тяжести по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 135 УК РФ (развратные действия). Суд признал 51-летнего Сергея виновным в совершении действий сексуального характера в отношении своей падчерицы. Однако ввиду того, что у этих преступлений имеется срок давности (15 лет), отчима-педофила суд освободил в зале заседания и он снова вернулся в семью.


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#наказание
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РЕН ТВ: мигрант-кубинец изнасиловал москвичку в Люберцах
06 января 2025, 13:36

Фото: istockphoto/blinow61

Мигранта-кубинца задержали в Москве по подозрению в изнасиловании москвички в Люберцах, передают журналисты РЕН ТВ. Обозреватели уточнили, что на женщину напали рядом с домом в минувшую субботу, 4 января. Перед тем, как совершить насилие, мужчина придушил жертву.
Предварительно, фигурант 1999 г.р., не имеющий регистрации в столице. Сейчас следователи разбираются в деталях произошедшего.

Перед этим стало известно о задержании двух школьников в Санкт-Петербурге. Мальчики затушили снегом Вечный огонь. Теперь их родителям может грозить уголовное наказание. С детьми уже провели профилактическую беседу, а взрослым выписали административный протокол.

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#люберцы
#криминал
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#полиция
#новости
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МВД раскрыло очередную мошенническую схему
МВД: аферисты украли деньги, предназначенные для детей, в 59 регионах РФ
06 января 2025, 12:53

Фото: istockphoto/blinow61

Мошенническую схему по присвоению маткапитала в 59 российских регионах раскрыло МВД, передают «Известия», ссылаясь на представителей ведомства.
«…Выявлено 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия и (или) материнский (семейный) капитал в 59 субъектах Российской Федерации», — гласит публикация.

Уточняется, что заведено 229 уголовных дел, фигурантами которых являются 217 человек.

Перед этим стало известно, что волонтера спецоперации Андрея Лямцева обманули аферисты, отобрав и повредив машину, на которой перевозилась гумпомощь. Кроме того, мужчину избили и залили баллончиком, вымогая деньги.

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#россия
#криминал
#полиция
#новости
#маткапитал
#мошенничество
#уголовное дело
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Газовый баллон взорвался на рынке в Москве
Три человека пострадали при взрыве на рынке «Славянский мир» в Москве
06 января 2025, 12:17

Фото: iStock/RamonCast

Три человека пострадали при взрыве газового баллона на территории строительного рынка «Славянский мир» на Калужском шоссе в Москве, передает РЕН ТВ.
ЧП произошло во время приготовления пищи. Уточняется, что среди пострадавших – 39-летняя женщина и 28-летний мужчина. Им оказывается необходимая помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают столичные экстренные службы.

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#женщина
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Восьмилетние школьники затушили снегом Вечный огонь в Петербурге
06 января 2025, 11:29

Фото: istockphoto/Paha_L

Вечный огонь в Верхнем парке Красного села в Петербурге затушили восьмилетние школьники, проинформировал телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на правоохранителей. Личности малолетних злоумышленников оперативно установили.
«Преступниками оказались два мальчика 2016 года рождения, которые учатся во втором и первом классе», — пояснили журналистам.
Полицейские выписали родителям протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, проведя с детьми профилактическую беседу. Кроме того, родителям грозит уголовное наказание, добавили в региональном МВД.

«Будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних…» — заключили в ведомстве.

Перед этим сообщалось, кого в Москве избили неизвестные.

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В Москве неизвестные жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова
SHOT: В Москве неизвестные жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова
06 января 2025, 10:08

Кирилл Ляпунов (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

В Москве жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова. Спортсмен находится в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В прошлую пятницу в столичную больницу с трудом самостоятельно пришёл 38-летний Ляпунов. Медики диагностировали у спортсмена перелом скулы и глазницы, а также многочисленные ушибы глаз, век и лица. Ляпунова госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Перед тем как потерять сознание, олимпиец успел сообщить, что его избили неизвестные на Тверской. Точное число нападавших назвать не смог. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Кирилл Ляпунов выступает за сборную России уже 16 лет. Он является серебряным призёром чемпионата Европы и участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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​Беременная ​учительница сорвалась с высоты во время похода, погубив себя и малыша
Учительница из США на 6-ом месяце беременности разбилась с высоты в походе в Греции
06 января 2025, 06:57

Фото: iStock/Prostock-Studio

Беременная учительница из США погибла в Греции, сорвавшись в ущелье с высоты 50 метров. Об этом сообщает MirrorUK.
Трагедия произошла 23 декабря на острове Крит, где Клара Томанн путешествовала со своим партнером Эллиотом Финном. 33-летняя женщина преподавала физику в школе Калифорнии. На момент гибели она находилась на шестом месяце беременности.

По информации местных источников, Клара поскользнулась на одном из маршрутов недалеко от монастыря Превели в районе Ретимно. Она получила тяжелые травмы головы и груди. Спустя несколько дней врачи констатировали смерть мозга. Ее нерожденный ребенок также погиб.

Семья Клары решила пожертвовать ее органы, поскольку девушка любила помогать другим и хотела бы делать это даже после гибели. Множество людей выразили соболезнования о печальной судьбе учительницы, поддерживая родственников погибшей теплыми словами и деньгами через платформу CaringBridge.

Партнер Клары Эллиот Финн, находившийся с ней в момент трагедии, поделился, что старается увековечить память о Кларе, собирая ракушки и камни на пляжах в знак их общей любви к природе.

Школа, где работала Клара, также выразила соболезнования.

«Нет слов, чтобы описать ту грусть, которую мы все чувствуем. Она была прекрасной учительницей и любила своих учеников», — отметил директор школы Билл Вудард.
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#ребёнок
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Три машины столкнулись в Амурской области: есть жертвы
Жесткое ДТП с тремя машинами в Амурской области убило двух людей и покалечило трех
06 января 2025, 05:25

Фото: iStock/Bilanol

В Амурской области на трассе «Амур» вблизи ЗАТО Циолковский произошло столкновение трех автомобилей. В результате два человека погибли, трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась утром на 1 347-м километре автодороги. Участниками столкновения стали автомобили Mitsubishi Canter, Toyota Chaser и Nissan Tiida. Пострадавшие с травмами были госпитализированы, обстоятельства происшествия уточняются.

Предварительно причиной аварии назван выезд одного из автомобилей на встречную полосу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что четыре бытовки сгорели при пожаре в Новой Москве. Один человек погиб.

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