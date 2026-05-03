Россиянка запирала детей в захламленной квартире с мусором и тараканами
У жительницы поселка Горный Хабаровского края изъяли детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Петр Перевезенцев рассказал, что дети регулярно ночевали в захламленной заброшенной квартире среди тараканов и мусора. По его словам, эта семья уже не в первый раз попадает в поле зрения надзорных органов.
Детский омбудсмен отметил, что в течение нескольких месяцев все может выглядеть благополучно, а затем ситуация снова ухудшается. Сейчас проводится проверка.
В апреле 2025 года эта женщина оставила младенца лежать в сугробе. При проверке выяснилось, что в квартире царит антисанитария, а соседи жаловались, что мать имеет проблемы с алкоголем. Правоохранители возбудили уголовное дело.
По данным местных СМИ, у хабаровчанки изъяли трехлетнего сына и полуторагодовалую дочь. Жители поселка заявили, что она жестоко обращалась с детьми.
