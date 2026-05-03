Россиянина задержали в аэропорту за кроссовки

03 мая 2026, 13:34

Россиянина задержали в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге за кроссовки

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задержали мужчину, вылетавшего рейсом в Душанбе. Как сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома», пассажир привлек внимание таможенников из-за содержимого своего багажа.





При досмотре у него нашли 25 пар кроссовок размеров от 38 до 45. Выяснилось, что мужчина купил обувь несколько лет назад на рынке по 300-400 рублей за пару. Изначально он планировал продавать ее на маркетплейсе под видом оригинальной, однако реализовать задумку не удалось. Тогда он решил отвезти товар родственникам в Таджикистан.



Поскольку кроссовки не являлись товаром для личного пользования и подлежали обязательному декларированию, чего пассажир не сделал, в отношении него возбудили уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину.



