В подвале российского жилого дома нашли труп мужчины с разбитым лицом

В подвале жилого дома в Выборге нашли труп мужчины с разбитым лицом
В подвале жилого дома в Выборге нашли тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщает 78.ru со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в поселке имени Калинина на Сайменском шоссе.



По предварительным данным, погибший распивал спиртные напитки с 33-летним знакомым. Между собутыльниками вспыхнула ссора, перешедшая в драку. Подозреваемый нанес оппоненту не менее десяти ударов кулаками в область головы, после чего скрылся с места происшествия.

Кроме того, по подозрению в причастности к преступлению задержали 34-летнего жителя поселка Большое Поле и 36-летнюю женщину из Выборга. В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Никита Кротов

