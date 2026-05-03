В подвале российского жилого дома нашли труп мужчины с разбитым лицом
В подвале жилого дома в Выборге нашли тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщает 78.ru со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в поселке имени Калинина на Сайменском шоссе.
По предварительным данным, погибший распивал спиртные напитки с 33-летним знакомым. Между собутыльниками вспыхнула ссора, перешедшая в драку. Подозреваемый нанес оппоненту не менее десяти ударов кулаками в область головы, после чего скрылся с места происшествия.
Кроме того, по подозрению в причастности к преступлению задержали 34-летнего жителя поселка Большое Поле и 36-летнюю женщину из Выборга. В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Нижнем Тагиле нашли труп бесследно исчезнувшей почти год назад женщины.
Читайте также: