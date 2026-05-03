Стадо свиней разгромило кладбище и напало на ребенка в российском регионе
Уже больше месяца жители села Новотроицкое в Хабаровском крае жалуются на стадо свиней, которое держит в напряжении всю округу. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.
По словам сельчан, животные свободно бродят по улицам, заходят на приусадебные участки, разоряют детские игровые площадки и перекапывают землю на местном кладбище.
Одна из жительниц рассказала, что свиньи напали на девочку — ребёнку удалось спастись только бегством. Взрослые теперь боятся отпускать детей гулять одних.
Владелица животных не реагирует на коллективные жалобы. Обращения в сельскую администрацию, утверждают жители, также не принесли результата.
