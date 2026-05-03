Стадо свиней разгромило кладбище и напало на ребенка в российском регионе

В Хабаровском крае свиньи разрыли могилы на кладбище и напали на девочку
Фото: iStock/Fotosmurf03

Уже больше месяца жители села Новотроицкое в Хабаровском крае жалуются на стадо свиней, которое держит в напряжении всю округу. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.



По словам сельчан, животные свободно бродят по улицам, заходят на приусадебные участки, разоряют детские игровые площадки и перекапывают землю на местном кладбище.

Одна из жительниц рассказала, что свиньи напали на девочку — ребёнку удалось спастись только бегством. Взрослые теперь боятся отпускать детей гулять одних.

Владелица животных не реагирует на коллективные жалобы. Обращения в сельскую администрацию, утверждают жители, также не принесли результата.

Ранее сообщалось, что около 200 собак погибли по вине хозяйки при пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Лидия Пономарева

