В Норильске стая собак набросилась на двух детей, один получил серьезные травмы

03 июня 2026, 06:20

Прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на двух мальчиков в Норильске

Фото: iStock/wichatsurin

В Норильске стая бродячих собак напала на двоих детей. Об этом утром 3 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.