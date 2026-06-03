В Норильске стая собак набросилась на двух детей, один получил серьезные травмы
В Норильске стая бродячих собак напала на двоих детей. Об этом утром 3 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Инцидент произошёл в районе мемориалов горы Шмидта. Два юных школьника гуляли, когда на них набросилась стая животных. Один из ребят получил серьёзные травмы, больше всего пострадала его нога. Мальчики самостоятельно вызвали спасателей. На место оперативно прибыли экстренные службы и бригада скорой помощи, после чего детей отвезли в межрайонную больницу.
Прокуратура организовала проверку обстоятельств случившегося. Ведомство оценит деятельность должностных лиц, ответственных за отлов бездомных животных. В правоохранительных органах поставили на контроль расследование уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Ранее «Радио 1» передавало, что в Чебоксарах водитель «Гранты» после столкновения с другой легковушкой сбил двух пожилых пешеходов. Пострадавших — 78-летнего мужчину и 72-летнюю женщину — доставили в больницу.
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