Сыро и холодно: россиянке стало плохо в турецком отеле

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Свадебный фотограф из Москвы Татьяна и её подруга купили горящие путёвки в турецкий пятизвёздочный отель Good Life Utopia Family Resort Hotel. Им пообещали шикарный номер с видом на двор, но досталось подвальное помещение.
Как пишет телеграм-канал SHOT, в номере было сыро и невозможно дышать, а на ресепшене девушкам сказали, что нужно доплатить за переезд в другой номер.
Татьяна долго ругалась с менеджером отеля, но безрезультатно. Позже ей стало плохо. Девушку рвало 10 часов, после чего её увезли в местную больницу. Сутки она пролежала под капельницами.
Лечение обошлось в 150 тысяч рублей, расходы покрыла страховка, ещё 25 тысяч Татьяна потратила на лекарства.
Сейчас девушку выписали. Туристки вернулись в отель и согласились доплатить 50 евро за нормальный номер.
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Татьяна долго ругалась с менеджером отеля, но безрезультатно. Позже ей стало плохо. Девушку рвало 10 часов, после чего её увезли в местную больницу. Сутки она пролежала под капельницами.
Лечение обошлось в 150 тысяч рублей, расходы покрыла страховка, ещё 25 тысяч Татьяна потратила на лекарства.
Сейчас девушку выписали. Туристки вернулись в отель и согласились доплатить 50 евро за нормальный номер.
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Анастасия Чубина