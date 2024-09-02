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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали похитить жителей приграничных районов Курской области и вывезти их на Украину, сообщила РИА Новости местная жительница.
Отмечается, что для этого Украина привезла военную технику, но «что-то поменялось». По словам женщины, мало кто из россиян выжил бы, если бы план был реализован.
Ранее член движения «Другая Украина», и бывший парламентарий Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что ВСУ похищали мирных жителей в Курской области и обменивали их на пленных военных. Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Михаил Подоляк признали, что людей похищали для того, чтобы совершить обмен.
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Александр Климов