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Россиянка заявила о планах ВСУ похитить жителей курского приграничья

02 сентября 2024, 05:39
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали похитить жителей приграничных районов Курской области и вывезти их на Украину, сообщила РИА Новости местная жительница.


Отмечается, что для этого Украина привезла военную технику, но «что-то поменялось». По словам женщины, мало кто из россиян выжил бы, если бы план был реализован.

Ранее член движения «Другая Украина», и бывший парламентарий Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что ВСУ похищали мирных жителей в Курской области и обменивали их на пленных военных. Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Михаил Подоляк признали, что людей похищали для того, чтобы совершить обмен.

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#всу
В Донецке нашли характерные для боеприпасов НАТО фрагменты
02 сентября 2024, 05:16

Фото: Минобороны РФ

В Старомихайловке Кировского района Донецка обнаружены фрагменты кассетных боеприпасов НАТО, информирует РИА Новости.
Отмечается, что на месте происшествия обнаружены фрагменты с «чешуйками» и белыми лентами. За свой внешний вид боеприпасы получили название «колокольчики».

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в результате детонации взрывного устройства в поселке Старомихайловка пострадали пять детей.

Ранее украинские войска атаковали торговый центр в Донецке. В момент взрыва в торговом центре находились более 100 человек.

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#всу
#украина
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Во Франции раскрыли планы Дурова перед судом
02 сентября 2024, 00:22

Фото: istockphoto/Brastock Images

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поручил своему агенту по недвижимости найти квартиру в центре Парижа, чтобы дождаться суда. Об этом сообщила французский таблоид Paris Match.
По данным издания, предприниматель планирует переехать на новое место жительства в конце следующей недели. При этом авторы отмечает, что стоимость квартиры «не интересует» Дурова.

«Он [Дуров] уже поручил специалисту по поиску недвижимости найти ему дом в «красивых районах» Парижа», – подчеркивает Paris Match.

Ранее французский таблоид опубликовал фотографию основателя Telegram Павла Дурова. На ней изображен мужчина в черной одежде, в очках и шляпе, похожий на Дурова, который прогуливается по французской столице с молодой женщиной.

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#франция
#суд
#париж
#квартира
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Стали известны детали стрельбы в центре Москвы
02 сентября 2024, 00:05

Фото: istockphoto/artolympic

В ресторане «Аист» на Патриарших прудах в центре Москвы произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Утверждается , что мужчины вступили в спор внутри ресторана, а затем вышли на улицу. В какой-то момент один из участников ссоры достал пистолет и открыл стрельбу. В настоящее время их допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Стрельба возле ресторана «Аист» была зафиксирована 1 сентября. На место происшествия прибыли полицейские, оцепили ресторан и эвакуировали посетителей. Преступники были задержаны и доставлены в полицейский участок.

Ранее неизвестный зарезал мужчину на Патриарших прудах. По словам очевидцев, нападение произошло вечером в понедельник, 7 августа, возле ресторана «Аист».

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#стрельба
#москва
#полиция
#рестораны
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Этническая банда довела участника СВО до попытки самоубийства
В Приморском крае этническая банда довела до суицида участника СВО
01 сентября 2024, 23:28

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Этническая банда в Приморском крае отбирает деньги у участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Парламентарий обратил внимание на появившуюся в социальных сетях новость о том, что не удалось найти уголовное решение вернувшемуся со спецоперации военнослужащему, потерявшему руку. После ранения он стал получать специальные выплаты, что привлекло внимание бандитов. По словам пострадавшего, попытки обратиться за защитой в местные органы МВД и Следственный комитет (СК) не увенчались успехом.

В отчаянии он предпринял попытку самоубийства. Перед этим он записал видео, в котором описал сиутацию.

«Если все так, это по-настоящему страшно», – подчеркнул Хинштейн.

О ситуации стало известно председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил ему докладывать о ходе расследования и состоянии дела.

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#следственный комитет
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#александр хинштейн
#госдума
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#военные
#выплаты
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В центре Москвы произошла стрельба
Mash: вблизи ресторана «Аист» на Патриарших прудах в Москве произошла стрельба
01 сентября 2024, 23:21

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

Стрельба произошла возле ресторана «Аист» на Патриарших прудах в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, было слышно не менее пяти выстрелов.
«Началось с классического конфликта: гости повздорили, один достал травмат и начал пальбу», – отмечается в публикации.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, оцепили ресторан и эвакуировали гостей.

Стрелявший был задержан и доставлен в полицейский участок.

Ранее неизвестный зарезал мужчину на Патриарших прудах. По словам очевидцев, нападение произошло вечером в понедельник, 7 августа, возле ресторана «Аист».

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Во время массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии погибли три человека
#стрельба
#москва
#рестораны
#полиция
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Массовая драка мигрантов в Подмосковье обернулась уголовным делом
СК возбудил уголовное дело из-за массовой драки мигрантов в Раменском
01 сентября 2024, 23:09

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по массовой драке мигрантов в подмосковном Раменском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 1 сентября.
О деталях расследования массовой драки мигрантов в Раменском округе Московской области доложат председателю СК Александру Бастрыкину.
«Ранее местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и правоохранительные органы по факту противоправных действий мигрантов, но меры до сих пор не приняты», – говорится в сообщении следкома.

Уголовное дело возбудили по статье 2013 УК – хулиганство. Причины и подробности потасовки неизвестны.

Ранее два гражданина Узбекистана напали на сотрудников полиции во время попытки побега из центра временного содержания иностранцев в городе Артем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мигранты
#драка
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Военный вертолет Ми-2 разбился на Украине под Харьковом
В крушении военного вертолета Ми-2 на Украине погибли два человека
01 сентября 2024, 22:51

Фото: istockphoto/ Viktor4ik

Военный вертолет Ми-2 разбился на Украине во время тренировочного полета. В результате крушения под Харьковом погибли два человека. Об этом 1 сентября сообщил Харьковский национальный университет Воздушных сил Украины на странице в Facebook*.
В сообщении университета говорится, что в разбившемся вертолете погибли члены экипажа.
«Экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб. На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты и специальная комиссия Минобороны Украины», – передает университет.

Одновременно на Украине продолжают разбираться с крушением новейшего американского истребителя F-16. По одной из версий самолет сбили случайно военные ВСУ из американского же комплекса ЗРК Patriot. Рассматривается также и ошибка пилота, который погиб при крушении.

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*Facebook запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.
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#минобороны
#украина
#харьков
#вертолёт
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Автобус с рабочими перевернулся на бок и загорелся грузовик в ДТП с двумя фурами на ЦКАД
Автобус с 27 рабочими перевернулся в ДТП с двумя фурами на ЦКАД под Москвой
01 сентября 2024, 21:26

Фото: Фотобанк Московской области

На ЦКАД под Москвой столкнулись две фуры и автобус, в салоне которого находились 27 рабочих. Серьезная авария произошла вечером 1 сентября на 231 километре дороги в Троицком округе.
От удара автобус с людьми перевернулся на бок, по дороге разлилось топливо, в результате чего один грузовик загорелся.

В результате ДТП 1 человек погиб, еще пять пострадавших получили тяжелые травмы, сообщает телеграмм-канал SHOT. На место происшествия направили медицинский вертолет и восемь машин скорой помощи.

СМИ сообщают, что проезжая часть полностью перекрыта. На месте работают МЧС и другие экстренные службы. Причину аварии устанавливает ГАИ.

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#происшествия
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Турист был вынужден срочно прекратить путешествие по Зимбабве из-за секс-игрушки
Dispatch: турист в Зимбабве провел 24 дня в тюрьме из-за фаллоимитатора в сумке
01 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Суд Зимбабве приговорил туриста из Уганды к депортации за хранение секс-игрушки. Об этом сообщает Dispatch.
Отмечается, что 24-летний Том Ссекамва провел 24 дня в тюрьме из-за того, что правоохранители обнаружили в его вещах фаллоимитатор. Мужчину задержали во время зачистки полицией улицы от «инакомыслящих» в преддверии регионального саммита.

Во время заседания судья снял с туриста обвинения в хулиганстве и нарушении закона, подчеркнув, что обладание секс-игрушкой не представляло угрозы общественному порядку. Борющиеся за права человека юристы страны выразили обеспокоенность тем, что подобные аресты могут нанести ущерб международной репутации государства и уменьшить туристический поток.

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