Россиянкам раскрыли главную опасность виртуальных романов с иностранцами
Криминалист Игнатов: пропажи россиянок за границей связаны с интернет-романами
Эксперт-криминалист, бывший сотрудник МВД России Михаил Игнатов предупредил, что виртуальные отношения с иностранцем могут привести к похищению. По его словам, приглашение от незнакомца поехать за границу несёт риски: девушки могут оказаться в нелегальных борделях.
В беседе с NEWS.ru Игнатов отметил: пропажи россиянок происходят из-за того, что они отправлялись на отдых не в отель, а по приглашению местных мужчин.
«Скорее всего, увозят таких девушек для работы в подпольных борделях. В качестве оплаты предоставляется еда, а спустя время от них избавляются. Также распространен сценарий продажи женщин на органы. Исход очевиден. Нередки случаи, когда девушки откликаются на заманчивое предложение по работе», — пояснил он.Специалист подчеркнул: не стоит соглашаться на предложения от незнакомцев, которые якобы сразу влюбляются и приглашают на отдых в свои виллы. Для безопасного отпуска необходимо заранее бронировать отель и организовывать досуг только через представителей гостиницы.