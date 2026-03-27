Россиянкам раскрыли главную опасность виртуальных романов с иностранцами

27 марта 2026, 13:10

Криминалист Игнатов: пропажи россиянок за границей связаны с интернет-романами

Эксперт-криминалист, бывший сотрудник МВД России Михаил Игнатов предупредил, что виртуальные отношения с иностранцем могут привести к похищению. По его словам, приглашение от незнакомца поехать за границу несёт риски: девушки могут оказаться в нелегальных борделях.





В беседе с NEWS.ru Игнатов отметил: пропажи россиянок происходят из-за того, что они отправлялись на отдых не в отель, а по приглашению местных мужчин.

«Скорее всего, увозят таких девушек для работы в подпольных борделях. В качестве оплаты предоставляется еда, а спустя время от них избавляются. Также распространен сценарий продажи женщин на органы. Исход очевиден. Нередки случаи, когда девушки откликаются на заманчивое предложение по работе», — пояснил он.