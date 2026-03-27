Москвичам пообещали дождь на выходных

27 марта 2026, 12:05

«Яндекс Погода»: На выходных в Москве ожидается дождь

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается преимущественно холодная, пасмурная и дождливая погода. Об этом рассказали синоптики «Яндекс Погоды».





По их прогнозу, в субботу, 28 марта, будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +11 °С, а ночью температура понизится до +6 °С. В воскресенье в дневное время ожидается около +11 °С, а ночью — порядка +5 °С.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура будет близкой к московской, возможны различия на 1–2 градуса. Погодные условия будут аналогичны столичным», — рассказали эксперты «Известиям».

«А днем в субботу температура поднимется до +13...+15 °С. Будет облачная с прояснениями погода, опять же, есть вероятность дождя в первую половину субботы», — отметил синоптик.