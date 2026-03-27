Москвичам пообещали дождь на выходных
«Яндекс Погода»: На выходных в Москве ожидается дождь
В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается преимущественно холодная, пасмурная и дождливая погода. Об этом рассказали синоптики «Яндекс Погоды».
По их прогнозу, в субботу, 28 марта, будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +11 °С, а ночью температура понизится до +6 °С. В воскресенье в дневное время ожидается около +11 °С, а ночью — порядка +5 °С.
«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура будет близкой к московской, возможны различия на 1–2 градуса. Погодные условия будут аналогичны столичным», — рассказали эксперты «Известиям».
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с RT предупредил, что в некоторых районах Москвы во второй половине пятницы пойдет дождь, однако основные осадки пройдут южнее столичного региона.
«А днем в субботу температура поднимется до +13...+15 °С. Будет облачная с прояснениями погода, опять же, есть вероятность дождя в первую половину субботы», — отметил синоптик.
В воскресенье, 29 марта, в столице уже обойдётся без осадков. Днем температура достигнет +14...+16 °С, заключил Ильин.