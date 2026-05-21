Стала известна судьба трёхлетней девочки, пропавшей в Тульской области
В Тульской области нашлась трёхлетняя девочка, которая убежала в лес во время прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ребёнок пропал накануне вечером в посёлке Дубна. Малышка гуляла возле дома, после чего пропала. В лесополосе в двух километрах от дома поисковики нашли её беговел.
Сообщается, что поисковая группа обнаружила ребёнка в лесопосадке недалеко от дома. Сейчас девочку эвакуируют. Позже медики осмотрят её и, если не найдут травм, передадут родителям. Предварительно, с несовершеннолетней всё в порядке. В операции участвовали более 250 человек.
Ранее в Подмосковье два мальчика сбежали из детского сада и пропали. Поиски завершились благополучно.
Читайте также: