Оперативник из Петербурга избил наркоторговца и украл у него две коробки марихуаны
В Петербурге задержали оперативника и его знакомого по делу о нападении на предполагаемого наркоторговца. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, инцидент произошёл 17 февраля.
По версии следствия, оперативный сотрудник и его сообщник располагали информацией о том, что мужчина причастен к обороту наркотиков и хранит у себя крупную сумму денег. Злоумышленники проникли в квартиру к петербуржцу. Надев балаклавы, они напали на хозяина жилья, после чего связали и избили его.
Из квартиры нападавшие похитили мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей и две коробки с марихуаной. Обвинение фигурантам предъявили по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой), свою вину они не признали. Красногвардейский районный суд отправил их под стражу, они пробудут в СИЗО как минимум до 17 апреля.
