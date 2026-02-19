Оперативник из Петербурга избил наркоторговца и украл у него две коробки марихуаны

19 февраля 2026, 20:37

В Петербурге полицейский и его знакомый похитили марихуану у местного жителя

Фото: Istock/Dmitry_Tishchenko

В Петербурге задержали оперативника и его знакомого по делу о нападении на предполагаемого наркоторговца. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, инцидент произошёл 17 февраля.