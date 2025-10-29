В Оренбургской области сильный лесной пожар приблизился к жилым домам
В Оренбургской области лесной пожар вплотную подошёл к жилым домам около посёлка Первомайский. Об этом информирует новостной портал ORSK.RU.
Представители МЧС по Оренбургской области уточнили, что огонь охватил площадь в один гектар. Спасатели и пожарные расчёты оперативно отреагировали и уже ликвидировали открытое горение. Сейчас они продолжают работы по проливке территории, чтобы не допустить повторных возгораний.
Эта ситуация стала частью общей сложной пожарной обстановки, которая сложилась в регионе за последние сутки. Всего на территории области зафиксировали 21 пожар. Анализ показывает, что 14 из них носят техногенный характер, а остальные семь представляют собой ландшафтные возгорания.
Суммарная площадь этих пожаров достигла 1205 гектаров. Важно, что, несмотря на масштаб происшествий, в результате ни один человек не пострадал.
Читайте также: