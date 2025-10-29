Двухнедельные поиски пропавшего в Лобне зацепера завершились трагедией
Подросток из Лобни, который занимался зацеппингом, погиб. 14-летний мальчик исчез при странных обстоятельствах 13 октября.
О печальном известии «Москве 24» сообщил отец школьника. Ранее мать подростка рассказывала, что недавно её сын начал общаться с зацеперами. Женщина пыталась спокойно объяснить ему, насколько опасным является это увлечение.
Сначала волонтёры искали ребёнка в заброшенных зданиях, затем они распространили листовки. Некоторые СМИ предполагали, что подросток поехал на встречу с другими экстремалами, которые могли помочь ему скрыться.
Позже администратор магазина в Звенигороде сообщила матери, что видела её сына. Через некоторое время недалеко от станции Некрасовская нашли личные вещи подростка — кроссовки и телефон. Следствие возбудило уголовное дело и назначило экспертизу изъятых предметов.
