Россиянке удалили опухоль размером с ребенка

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Хирурги удалили 65-летней россиянке 10-килограммовую опухоль размером с ребенка. Об этом сообщили в ККОД имени М. С. Раппопорта. Женщина долгие годы игнорировала боли и не обращалась за помощью.
После обследования врачи выяснили, что внутри пенсионерки с Кузбасса много лет из яичника растет новообразование, размеры которого стали превышать 36 сантиметров.
Ранее сообщалось, что врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили школьнику 10-сантиметровую костную опухоль. 13-летний подросток жаловался на объемное твердое новообразование тазобедренного сустава. Диагностика выявила 10-сантиметровую доброкачественную остеохондрому, которая при несвоевременном лечении могла переродиться в злокачественную. В итоге, операция прошла благополучно и не повлияла на функции конечности. Подросток выписан на амбулаторное лечение.
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«К счастью, помощь подоспела вовремя. Ведь среди возможных осложнений – разрыв новообразования, кровоизлияние, нагноение, нарушение функции тазовых органов, клинически проявляющиеся симптомами «острого живота», — приводят сообщение онкодиспансера в «Сiбдепо».
Ранее сообщалось, что врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили школьнику 10-сантиметровую костную опухоль. 13-летний подросток жаловался на объемное твердое новообразование тазобедренного сустава. Диагностика выявила 10-сантиметровую доброкачественную остеохондрому, которая при несвоевременном лечении могла переродиться в злокачественную. В итоге, операция прошла благополучно и не повлияла на функции конечности. Подросток выписан на амбулаторное лечение.
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Данил Пономарев