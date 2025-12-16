Россиянке в больнице удалили здоровую почку
В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело после того, как 85-летней пациентке в больнице удалили здоровую почку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, осенью текущего года в одном из медицинских учреждений города пациентке 1940 года рождения провели операцию, в ходе которой ей удалили здоровую почку. Прокуратура установила, что объем хирургического вмешательства был изменен без соблюдения регламента и без обязательного согласования с консилиумом врачей, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью пациентки.
Информация о текущем состоянии здоровья женщины не разглашается. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Читайте также: