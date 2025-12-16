Россиянке в больнице удалили здоровую почку

16 декабря 2025, 19:15

В Великом Новгороде 85-летней пациентке удалили здоровую почку

Фото: iStock/Gumpanat

В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело после того, как 85-летней пациентке в больнице удалили здоровую почку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.