«Встала и пошла»: Российская пенсионерка с ходунками попала под «КамАЗ»
В Санкт-Петербурге на перекрёстке Варшавской и Благодатной улиц произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пешехода. Подробности сообщает телеканал 78.ru.
Грузовик «КамАЗ» сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу с ходунками. По предварительной информации, пенсионерка начала движение на запрещающий сигнал светофора. Водитель «КамАЗа» не успел среагировать.
Сразу после столкновения несколько очевидцев подбежали к женщине, чтобы оказать помощь. Несмотря на сильный удар, пострадавшая самостоятельно поднялась и покинула место происшествия. Подробности о состоянии здоровья женщины и обстоятельствах ДТП неизвестны. Правоохранительные органы уточняют детали.
