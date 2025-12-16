«Встала и пошла»: Российская пенсионерка с ходунками попала под «КамАЗ»

16 декабря 2025, 19:07

В Петербурге пенсионерка попала под грузовик «КамАЗ» на перекрёстке

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В Санкт-Петербурге на перекрёстке Варшавской и Благодатной улиц произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пешехода. Подробности сообщает телеканал 78.ru.