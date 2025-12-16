В Польше подросток с мачете и гранатами ворвался в начальную школу
В польской Тарнобжеге 14-летний подросток проник в начальную школу с мачете и шумовыми гранатами. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Инцидент произошел в начальной школе №7, Подкарпатское воеводство. Подросток принес с собой мачете и несколько шумовых гранат, которыми не воспользовался.
Сотрудник учреждения попытался остановить юношу, но тот ударил его пластиковой ручкой ножа, после чего выбежал из здания. Через короткое время подростка задержали. Он был трезв и при виде сотрудников правоохранительных органов не пытался скрыться.
По предварительной информации, действия юноши связаны с увольнением его матери, ранее работавшей в этой школе. Сейчас его готовят к допросу. Событие квалифицируют как попытку причинения тяжкого вреда здоровью.
