Россиянке во время ЭКО подсадили материал чужого мужа

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На Ставрополье врачи перинатального центра допустили ошибку при культивации эмбриона.
Вместо материала мужа будущей матери подсадили материал другого мужчины, сообщает НТВ.
По данным семьи, сомнения в отцовстве возникли, когда они узнали, что у дочери третья группа крови. У ее родителей — первая и вторая группы.
Медики пытались обвинить женщину, что она забеременела от другого мужчины, но, как пояснил ее муж, диагноз его супруги этого не позволяет.
Кроме этого, ребенок родился с генетической особенностью — у девочки синдром Дауна. Семья не понимает, как стало возможным появление ребенка с генетическим отклонением, когда процедура ЭКО должна исключать это.
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По данным семьи, сомнения в отцовстве возникли, когда они узнали, что у дочери третья группа крови. У ее родителей — первая и вторая группы.
Медики пытались обвинить женщину, что она забеременела от другого мужчины, но, как пояснил ее муж, диагноз его супруги этого не позволяет.
Кроме этого, ребенок родился с генетической особенностью — у девочки синдром Дауна. Семья не понимает, как стало возможным появление ребенка с генетическим отклонением, когда процедура ЭКО должна исключать это.
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Алёна Самарева