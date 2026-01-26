26 января 2026, 07:10

Австралийская учительница совратила школьника младше 13 лет и родила от него ребенка

Фото: iStock/NanoStockk

В Австралии учительница родила ребёнка, отцом которого является несовершеннолетний школьник. Мальчик младше 13 лет стал жертвой преступных действий 33-летней Наоми Текее Крейг, передаёт издание ABC News.