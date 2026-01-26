Достижения.рф

Учительница совратила школьника младше 13 лет и родила от него ребенка

Фото: iStock/NanoStockk

В Австралии учительница родила ребёнка, отцом которого является несовершеннолетний школьник. Мальчик младше 13 лет стал жертвой преступных действий 33-летней Наоми Текее Крейг, передаёт издание ABC News.



Согласно материалу, Крейг из Западной Австралии предъявили семь обвинений в сексуальных преступлениях. Следствие считает, что она впервые вступила в запрещённую связь со школьником в 2024 году. Женщина продолжала отношения до тех пор, пока не забеременела, после чего информация о совращении мальчика стала известна.

Проведённый ДНК-тест подтвердил отцовство пострадавшего школьника. Отмечается, что Крейг также обвиняют в совращении ещё одного ученика. Точный возраст второй жертвы не разглашается, но известно, что на момент происшествия ему было менее 16 лет.

Мария Моисеева

