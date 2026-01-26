26 января 2026, 09:33

На юге Москвы мужчина перегородил дорогу и несколько раз выстрелил в автомобиль

Фото: iStock/Dzurag

На юге Москвы произошел инцидент с огнестрельным оружием. Мужчина перегородил дорогу и несколько раз выстрелил в автомобиль. Всё случилось на 6-й Радиальной улице. Об этом пишет РИА Новости.