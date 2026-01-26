На юге Москвы произошел инцидент с огнестрельным оружием
На юге Москвы произошел инцидент с огнестрельным оружием. Мужчина перегородил дорогу и несколько раз выстрелил в автомобиль. Всё случилось на 6-й Радиальной улице. Об этом пишет РИА Новости.
32-летний водитель выезжал из двора, когда на его пути появился неизвестный гражданин. Этот человек, действуя из хулиганских побуждений, произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля, повредив его. Сотрудники полиции быстро задержали 30-летнего стрелка. У него изъяли предмет, похожий на пистолет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее стало известно, что в Бурятии произошел трагический инцидент на озере Байкал. В районе Шигаево Кабанского района легковой автомобиль провалился под лед. В результате аварии водитель погиб, а пассажир сумел выбраться самостоятельно и не нуждается в медицинской помощи.
