На футбольном матче в Мексике застрелили 11 человек
11 человек убиты и 12 ранены во время футбольного матча в мексиканском городе Саламанка. Об этом информирует газета Jornada.
На городском стадионе «Кампос де лас Кабаньяс» проходил любительский матч. Внезапно к спортивному комплексу подъехали два автомобиля. Из машин вышли четверо неизвестных и начали стрелять.
Нападение длилось несколько минут, а звуки выстрелов были настолько мощными, что их слышали даже на расстоянии 15 километров от стадиона. Преступники скрылись с места происшествия.
Правоохранительные органы нашли более 100 гильз на месте трагедии. Полиция продолжает расследование и опрашивает свидетелей.
