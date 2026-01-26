На футбольном матче в Мексике застрелили 11 человек

26 января 2026, 08:49

В Мексике 11 человек застрелили на футбольном поле, идет поиск нападавших

Фото: iStock/Motortion

11 человек убиты и 12 ранены во время футбольного матча в мексиканском городе Саламанка. Об этом информирует газета Jornada.