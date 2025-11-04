Россиянин купался с друзьями на тайском пляже и ушел под воду у них на глазах
Российский турист пропал без вести во время купания в Таиланде
Отдыхавший в Таиланде турист из России пошел на пляж и пропал без вести. Об этом пишет газета The Phuket News.
Все произошло около девяти часов утра, когда 31-летний Дмитрий Закутский плавал в водах близ острова Пхукет. В какой-то момент он исчез под водой на глазах у друзей, купавшихся вместе с ним.
На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы и начали поиски. Сейчас водолазы обследуют морское дно в условиях сильного прибоя. Пока о судьбе мужчины ничего не известно.
