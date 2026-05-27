Россиянки «подарили» своих новорожденных детей и остались на свободе
В Москве суд вынес приговор трем женщинам, которые передали своих детей другим лицам. Зухра Минигалеева, Аурика Долич и Гулия Муртазина получили по 3,5 года лишения свободы условно, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в 2019 году. Подсудимые родили, но не захотели отказываться от новорожденных, а отдали малышей многодетной матери Юлии Логиновой (на иждивении которой находятся 15 детей) и Наталье Патоке. Последние организовали приюты для беременных, не желавших оставлять ребенка, после чего оформляли младенцев на себя по подложным документам.
Уголовное дело о торговле детьми возбудили 16 октября 2023 года. Всего в деле насчитывается 19 фигурантов, включая трех многодетных матерей. Результаты ДНК-экспертиз подтвердили факт продажи семерых детей (четырех мальчиков и трех девочек), которых при содействии Патоки усыновила и удочерила Логинова.
Ранее россиянин пытался забить мать топором и получил срок. Все случилось на Кубани.
Читайте также: