Россиянки «подарили» своих новорожденных детей и остались на свободе

27 мая 2026, 22:03

В Москве суд дал 3,5 года условно трем подарившим своих детей женщинам

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Москве суд вынес приговор трем женщинам, которые передали своих детей другим лицам. Зухра Минигалеева, Аурика Долич и Гулия Муртазина получили по 3,5 года лишения свободы условно, сообщает РЕН ТВ.