Сестра певицы Нюши попала в больницу
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина попала в больницу после пожара в московской квартире. Спортсменка приходится сестрой певице Нюше. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Возгорание произошло на 17-м этаже жилого комплекса «Свой» на улице Багрицкого. Огонь охватил мебель и личные вещи в четырехкомнатной квартире. Причина пожара пока неизвестна. Очевидцы рассказали, что дым заполнил лестничную клетку, а с улицы виднелось пламя. Во время эвакуации жители услышали плач и призывы о помощи. На лестнице они нашли Шурочкину и вызвали скорую. Медики доставили спортсменку в больницу. По информации SHOT, она получила ожоги лица и грудной клетки первой и второй степени.
Мария Шурочкина завоевала олимпийское золото в 2016 и 2021 годах, а также 11 раз побеждала на чемпионатах мира. Ее отец Владимир Шурочкин выступал в группе «Ласковый май», мать Оксана Шурочкина — мастер спорта по гимнастике.
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