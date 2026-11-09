Сестра певицы Нюши попала в больницу

09 ноября 2026, 08:08

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина получила ожоги при пожаре в Москве

Мария Шурочкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина попала в больницу после пожара в московской квартире. Спортсменка приходится сестрой певице Нюше. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.