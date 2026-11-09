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Пять человек пострадали в огненном ДТП с легковушкой и скорой помощью

В Приморье автомобиль ЧОП столкнулся с машиной скорой помощи и загорелся
Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Большой Камень в воскресенье вечером произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие. Автомобиль, принадлежащий частному охранному предприятию (ЧОП), столкнулся с машиной скорой помощи.



Как сообщили в пресс-службе управления прокуратуры по Хабаровскому краю, после удара легковушка загорелась. В результате аварии пострадали пять человек. Среди них — несовершеннолетний, родившийся в 2009 году. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Хабаровском крае жертвой дорожно-транспортного происшествия стал один из водителей. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Александр Огарёв

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