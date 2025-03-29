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Россиянку депортируют из США из-за незаконных эмбрионов

NYP: Российскую ученую Петрову депортируют из США за ввоз эмбрионов лягушек
Фото: istock/Naturalist

Фото: istock/Naturalist

Работающую в Гарвардской медицинской школе ученую из РФ Ксению Петрову хотят депортировать из США из-за незаконного ввоза эмбрионов лягушек. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Гражданку России задержали 16 февраля в аэропорту Бостона. NYP пишет, что россиянка получила эмбрионы лягушек во время визита во Францию, но не задекларировала их. Адвокат Петровой Грегори Романовского утверждает, что его подзащитная непреднамеренно совершила ошибку при оформлении груза.

Российской ученной аннулировали исследовательскую визу, сейчас она находится в иммиграционном центре штата Луизиана. Власти США решили депортировать Ксению Петрову во Францию, там она сможет повторно подать заявление на визу.

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В центре Москвы вспыхнул люксовый автомобиль Aurus Senat
29 марта 2025, 01:17

Фото: iStocl/trikolor

В центре Москвы вспыхнул люксовый автомобиль Aurus Senat приблизительной стоимостью в 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.
«Aurus Senat вспыхнул в самом центре Москвы. Цена такой машины около 30 миллионов рублей», — пишут в telegram-канале.

Инцидент случился на улице Сретенке. По предварительным данным, источником огня стал двигатель. Оттуда пламя перешло в салон машины. На данный момент о пострадавших не сообщается. Пожарные ликвидирует возгорание.

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«Здание поплыло под ногами»: россияне рассказали о землетрясении в Бангкоке
Россиянин в Бангкоке Олег: при землетрясении здание поплыло под ногами
29 марта 2025, 00:13

Фото: istockphoto/SteveCollender

Во время землетрясения в Бангкоке здание поплыло под ногами, но паники среди людей не было, все спокойно эвакуировались на улицу. Об этом рассказал находившийся в городе россиянин Олег. ПО его словам, в момент происшествия он находился в небоскребе у бассейна.
«Здание поплыло под ногами. Всех выгнали на улицу. Я находился в спортзале у бассейна. Не было паники, спокойно вышли. На лифте спустился даже, кто как», — поделился мужчина в беседе с «Газетой.Ru».
Вместе с тем заведующий лабораторией сейсмической опасности ИФЗ РАН, сейсмолог Алексей Завьялов заявил, что сегодняшнее землетрясение в Мьянме было в 30-40 раз сильнее, чем то, что произошло в 2016 году. В разговоре с RT ученый пояснил, что 9 лет назад магнитуда составляла 6,8 баллов, а в этот раз — 7,7. По его словам, афтершоки после землетрясения такой силы могут продолжаться в течение нескольких месяцев, а иногда и лет.
«Для толчков такой большой магнитуды это небольшая глубина. Далее играет роль расстояние: чем дальше от эпицентра, тем ниже интенсивность сейсмических сотрясений», — поделился сейсмолог.
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В сети появилось последнее видео погибшей при крушении батискафа в Хургаде
29 марта 2025, 00:09

Фото: iStock/Neurobite

В сети появилось последнее видео, снятое погибшей при крушении батискафа в Хургаде жительницы Выборга. На кадрах женщина обозревает пляж у отеля, а на последнем опубликованном фото — египетский город из окна самолета.
«Женщина прилетела на отдых с семьей. Вместе с ней погибли ее дочь и один из сыновей. Глава многодетной семьи и второй сын выжили. Они сейчас в больнице. RT выяснил, что семья воспитывала двух мальчиков-близнецов, а погибшая девочка увлекалась вокалом и выступала на городских мероприятиях», — пишет RT, опубликовавший последнее видео погибшей.
В то же время гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал, кто понесет наказание за происшествие с затонувшим батискафом. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт пояснил, что ответственность за случившееся будет распределена по трем линиям — уголовной, гражданско-правовой и страховой. Понести наказание, по его словам, может как предприниматель, предоставлявший услуги погружения на батискафе, так и российские туроператоры.
«По предварительным данным, непосредственной причиной трагедии стала ошибка пилота, а значит, с точки зрения уголовного права, ответственность может быть возложена на конкретное физическое лицо, если следствие установит наличие в его действиях признаки преступной халатности, небрежности или даже умысла», — также добавил юрист.
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В российском регионе осудили школьника за ложное сообщение о теракте
28 марта 2025, 23:47

Фото: iStock/simpson33

В российском регионе осудили подростка за ложное сообщение о готовящемся теракте. Как сообщает полиция Кузбасса, несовершеннолетний парень позвонил с угрозой в школу, после чего туда направили наряды экстренных служб. Суд приговорил ученика к штрафу в 30 тысяч рублей.
«В ходе обследования здания школы сотрудниками полиции взрывных устройств (оружия, боеприпасов и т.д.), а также подозрительных предметов, содержащих в себе взрывчатые вещества, обнаружено не было», — передает «Сiбдепо» сообщение ведомства.
Тем временем в Москве задержали рецидивиста, который собирался устроить настоящий теракт. Как сообщает АГН «Москва», мужчину задержали сотрудники ФСБ. Правоохранители выяснили, что он был завербован украинскими спецслужбами и намеревался подорвать взрывное устройство в местах массового скопления людей.
«После совершения теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. У задержанного изъято готовое к применению СВУ массой 5 кг на основе аммонала с таймером, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами», — приводит агентство сообщение ФСБ.
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В Москве машина скорой помощи протаранила остановку
В Москве скорая протаранила остановку, из-за чего пострадало четыре человека
28 марта 2025, 23:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

На юге Москвы машина скорой помощи протаранила в остановку, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает Mash.
«Четыре человека пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи на юге Москвы», — пишут в telegram-канале.

На данный момент известно, что водитель скорой двигался по дороге со всеми спецсигналами. Ему пришлось совершить вынужденный маневр, после чего машина протаранила остановку. Инцидент произошел на улице Кировоградской в Чертанове.

В списке пострадавших значится три медика и один человек с остановки. Их состояние оценивается как средней тяжести. Экстренные службы разбираются в произошедшем.

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