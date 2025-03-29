Россиянку депортируют из США из-за незаконных эмбрионов

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Работающую в Гарвардской медицинской школе ученую из РФ Ксению Петрову хотят депортировать из США из-за незаконного ввоза эмбрионов лягушек. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Гражданку России задержали 16 февраля в аэропорту Бостона. NYP пишет, что россиянка получила эмбрионы лягушек во время визита во Францию, но не задекларировала их. Адвокат Петровой Грегори Романовского утверждает, что его подзащитная непреднамеренно совершила ошибку при оформлении груза.
Российской ученной аннулировали исследовательскую визу, сейчас она находится в иммиграционном центре штата Луизиана. Власти США решили депортировать Ксению Петрову во Францию, там она сможет повторно подать заявление на визу.
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Российской ученной аннулировали исследовательскую визу, сейчас она находится в иммиграционном центре штата Луизиана. Власти США решили депортировать Ксению Петрову во Францию, там она сможет повторно подать заявление на визу.
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Диана Аванесян