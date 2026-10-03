Пьяный россиянин искупался у элитной турбазы в Волгоградской области и утонул

03 октября 2026, 15:22

Во время купания у яхт-клуба в Волгоградской области утонул мужчина

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В Волгоградской области 30-летний мужчина утонул в затоне недалеко от Краснослободска. Трагедия произошла днем 2 октября в районе яхт-клуба, расположенного рядом с турбазой. Об этом сообщает V1.ru.