Пьяный россиянин искупался у элитной турбазы в Волгоградской области и утонул
В Волгоградской области 30-летний мужчина утонул в затоне недалеко от Краснослободска. Трагедия произошла днем 2 октября в районе яхт-клуба, расположенного рядом с турбазой. Об этом сообщает V1.ru.
По предварительным данным, мужчина отдыхал на берегу в компании еще четырех человек. Очевидцы утверждают, что все они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Во время отдыха 30-летний мужчина решил искупаться и зашел в воду в опасном месте, после чего скрылся под водой. К моменту прибытия спасателей он находился в воде около получаса. Водолазы обнаружили тело мужчины на глубине примерно четырех метров.
Ранее ребенок утонул на территории частного дома в Подмосковье. Подробности — в нашем материале.
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