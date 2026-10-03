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Пьяный россиянин искупался у элитной турбазы в Волгоградской области и утонул

Во время купания у яхт-клуба в Волгоградской области утонул мужчина
Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В Волгоградской области 30-летний мужчина утонул в затоне недалеко от Краснослободска. Трагедия произошла днем 2 октября в районе яхт-клуба, расположенного рядом с турбазой. Об этом сообщает V1.ru.



По предварительным данным, мужчина отдыхал на берегу в компании еще четырех человек. Очевидцы утверждают, что все они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Во время отдыха 30-летний мужчина решил искупаться и зашел в воду в опасном месте, после чего скрылся под водой. К моменту прибытия спасателей он находился в воде около получаса. Водолазы обнаружили тело мужчины на глубине примерно четырех метров.

Ранее ребенок утонул на территории частного дома в Подмосковье. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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